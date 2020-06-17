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Küresel Susam Endüstrisinden anlamlı karar

Global Susam Endüstrisi, Hakan Agro'nun kurucusu merhum Hakan Bahçeci'nin doğum günü olan 12 Aralık tarihini, susam ticaretinin gelişmesine katkılarını onurlandırmak amacıyla "Dünya Susam Günü" ilan etti.

Küresel Susam Endüstrisinden anlamlı karar
17.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:13

"Türk İş İnsanının Doğum Günü 'Dünya Susam Günü' İlan Edildi"

Susam üretiminin ve ihracatının geniş coğrafyalara yayılması için çok emek ve mücadele veren merhum Hakan Bahçeci'nin doğum gününün "Dünya Susam Günü" olarak kabul edilmesi, Hindistan'dan Etiyopya'ya, Çin'den Dubai'ye pek çok ülkenin yağlı tohum üretim ve ihracat birliklerinin katıldığı uluslararası webinar sırasında oybirliğiyle gerçekleşti.

Büyük küresel ticaret birliklerinin teklifi ve oylarıyla kabul edilen Dünya Susam Günü (WSD), Hindistan ve Ortadoğu Ticaret Endüstrisi ve Yatırım Forumu patronluğunda kurulan Dünya Susam Günü Konseyi tarafından yönetilecek.

Sektörünün takdir edilen ve değer verilen ismi Hakan Bahçeci'nin doğum tarihinin "Dünya Susam Günü" olarak kabul edilmesi, başta Hakan Agro çalışanları olmak üzere tüm sevenlerini gururlandırdı. Alınan uluslararası kararla "Hakan Bahçeci" adı tarihe geçerek, susam günü ile birlikte sonsuza kadar yaşayacak.

32 senedir tarım ürünleri ticareti ve tedarik zinciri yönetimi alanında aktif rol oynayan Hakan Bahçeci'nin kurucusu olduğu Dubai merkezli Hakan Agro şirketi, 23 ülkede operasyon ağı bulunan çok uluslu bir tarımsal emtia şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Dünya gıda piyasasında etkin bir konuma sahip olan Hakan Agro, altı kıtada yılda toplam altı milyon ton ticaret hacmine ulaşmayı başardı.

Kaynak: Bültenler

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