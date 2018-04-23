Küresel Piyasalar – Avrupa Borsaları Şirket Kazançlarına Bağlı Düşüşlerle Açıldı

ABD'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 2.94 ile 10 Ocak 2014'ten bu yana görülen en yüksek düzeyine tırmanmasıyla Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da şirket kazançlarının beklentilerin altında kalmasına bağlı olarak düşüşlerle açıldı.

AVRUPA - Şirket kazançlarında negatif bir görünüm izlenen Avrupa borsalarında, 27 Nisan'da açıklanan Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi verisi öncesinde FTSE dışında tüm endeksler düşüşte.

Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.27 düşüşle 12,506.86 puana,

CAC yüzde 0.33 düşüşle 5,396.14 puana,

FTSE MIB yüzde 0.18 düşüşle düşüşle 23,786.84 puana gerilerken,

FTSE yüzde 0.02 artışla 7,369.35 puana yükseldi.

Stoxx 600 ise yüzde 0.22 düşüşle 381.03 düzeyinde.

ABD - Bugün açıklanacak PMI verisi,Chicago Fed Ulusal Ekonomik Faliyet Endeksi ve mevcut konut satışları verileri takip edilecek.

Wall Street'te geçen haftanın son gününü;

Dow Jones yüzde 0.82 düşüşle 24,462.94 puandan

S&P 500 yüzde 0.85 düşüşle 2,670.14 puandan,

Nasdaq ise yüzde 1.27 düşüşle 7,146.13 puandan kapattı.

ASYA – Asya borsaları da ABD on yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3'e yaklaşmasıyla düştü.

Japonya'da Nikkei yüzde 0.33 düşüşle 22,088.04 puandan,

Çin'de Shanghai Borsası, yüzde 0.09 düşüşle 3,068.81 puandan,

Hong Kong'da HSI yüzde 0.54 düşüşle 30,254.40 puandan,

Güney Kore'de KOSPI yüzde 0.09 düşüşle 2,474.11 puandan kapandı.

FED - Dolar küresel piyasalarda değerlendi ve dolar endeksi 90.00 bandının üzerinde yüzde 0.27 artışla 90.558 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.31 düşüşle 1.2250 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.20 artışla 107.86 yen düzeyine yükseldi.

On yıllık ABD tahvilleri geçen hafta yüzde 2.9 düzeyini geçti ve haftanın ilk gününde yüzde 0.035 artışla 2.986 düzeyine yükseldi.

İki yıllık ABD tahvili getirileri ise, 6 Eylül 2008'deki 2.419 düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzeye yükselerek yüzde 2.542 olduktan sonra bugün yüzde 0.017 yükselişle 2.474 düzeyinde. - İstanbul