Son dakika haber: Kurduğu üzüm pekmezi tesisiyle ihracat yapmak istiyor
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Son dakika haber: Kurduğu üzüm pekmezi tesisiyle ihracat yapmak istiyor

17.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:38

Son dakika haberler: Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Mehmet Gün, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle kurduğu tesisinde yılda ürettiği yaklaşık 90 ton pekmezi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Mehmet Gün, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle kurduğu tesisinde yılda ürettiği yaklaşık 90 ton pekmezi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Farklı illerde görev yaptıktan sonra emekli olup memleketine dönen Gün, köyündeki üzüm üreticilerinin mağdur olduğunu görmesi üzerine pekmez üretim tesisi kurma kararı aldı.

Gün, ön çalışmalarının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek verilen desteklerle ilgili bilgi aldı.

Çayıraltı köyündeki evinin altına tesis kurmak için başvuruda bulunan Gün, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle 250 metrekare alanda üzüm pekmezi üretim tesisini kurdu.

Tesiste yılda yaklaşık 90 ton pekmez üreten Gün, ürünlerini internet üzerinden pazarlıyor.

Mehmet Gün, AA muhabirine, senelik izinlerinde geldiği köyünde üzüm üreticilerinin ürünlerini sıkacak, değerlendirecek yerlerinin olmadığını gördüğünü, bunun üzerine üretim tesisi kurmak için araştırmalara başladığını anlattı.

Devletin bu konuda verdiği destekleri araştırdığını, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan faydalanarak yüzde 50 hibe aldığını ve 6 yıl önce tesisi kurduğunu dile getiren Gün, günde yaklaşık 3 ton pekmez ürettiğini ifade etti.

Günde 20 ton yaş üzüm işliyor

Mehmet Gün, şöyle konuştu:

"Günlük 20 ton yaş üzüm işliyorum. Bu yaş üzümden günlük yaklaşık 3 ton pekmez üretiyorum. Yaş üzümün yaklaşık bir ay ömrü var. Yıllık yaklaşık 90 ton pekmez üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürettiğim pekmezi kendi imkanlarımla sosyal medya üzerinden, Gaziantep, Konya, Ankara ve Kahramanmaraş taraflarına satarak iç piyasada tüketmeye çalışıyorum. Pekmezin kilosunu bu yıl 20 ile 30 lira arası satıyoruz. Pekmezin kalitesine göre fiyatlarımız değişiyor.

Pekmezi ileri seviyelere acaba nasıl taşıyabilirim, kaliteli pekmezi nasıl üretebilirim diye düşünüyorum. Devletimizin ilgili kurumlarıyla bu konularda görüşüyorum. İç piyasadan çok ihracat yapmayı düşünüyorum. Gerekli destekleri alırsam işimi daha çok büyütmeye çalışacağım."

Son dakika haber: Kurduğu üzüm pekmezi tesisiyle ihracat yapmak istiyor
Son dakika haber: Kurduğu üzüm pekmezi tesisiyle ihracat yapmak istiyor
Son dakika haber: Kurduğu üzüm pekmezi tesisiyle ihracat yapmak istiyor
Son dakika haber: Kurduğu üzüm pekmezi tesisiyle ihracat yapmak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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