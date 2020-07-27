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Kurbanlıkların fiyatları düştü ama alıcı yok

Kurbanlıkların fiyatları düştü ama alıcı yok Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Küçükçekmece kurban pazarında pandemiden dolayı satışlarda düşüş yaşanıyor.

27.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:20

Kurbanlıkların fiyatları düştü ama alıcı yok

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Küçükçekmece kurban pazarında pandemiden dolayı satışlarda düşüş yaşanıyor. Kurban satıcıları fiyatlarda geçen seneye göre bir düşüş olduğunu ancak halen hayvanların yarısının satılmadığını belirtiler. Pazarda geçen sene 250 kilo hayvan 15-16 bin liradan alıcı bulurken bu sene 12-13 bin liraya alıcı arıyor.

Kurban satışları pandemi gölgesinde devam ediyor. Ancak ilgi önceki yıllara göre daha az. Bu sene pandemi dönemine denk gelen Kurban Bayramı, satışları olumsuz etkiledi.Kurbanlıkların fiyatları geçen seneye göre düştü ancak pazarda alıcıya rastlanmıyor. Bu durumdan kurban satıcıları da muzdarip.

"Bu sene pandemiden dolayı kurbanlarımızın yüzde 50'si elimizde kaldı"

Kurban Bayramına kısa bir süre kala kurban satışlarının düşük olduğunu belirten kurban satıcısı Cemal Arıkan, "Bu sene pandemiden dolayı kurbanlarımızın yüzde 50'si elimizde kaldı. Geçen sene bayrama bir hafta kala hayvanların hemen hemen yüzde 80-90'ını satılmıştı. Hayvanlarımızı memlekette sattığımız fiyatla burada sattığımız fiyat aynı. Geçen sene 7 hisseli bir hayvan 16 bin liradan alıcı bulurken, bu sene aynı hayvanı 13 bin liraya satıyoruz. Büyük baş olarak 50 hayvan getirdik bunlardan sadece 26 tanesini sattık gerisi duruyor. Hala umudumuz var satmak için ama satılacağını tahmin etmiyoruz. Vatandaş küçükbaş hayvana 3 hisse giriyorlar bu yüzden büyükbaş hayvanlar elimizde kalıyor" şeklinde konuştu.

"Hayvanlarımızı geçen seneki fiyatların altında satıyoruz"

Hayvan satışlarının hiç iç açıcı olmadığını söyleyen kurban satıcısı Nejdet Bastil, "Büyük baş olarak 27 tane hayvan getirdik bunların 12 tanesini satabildik. Hayvanlarımızı geçen seneki fiyatların altında satıyoruz. Pandemiden dolayı pazara giren dahi yok. Normalde bayrama bir hafta kala hayvanlarımızın bitmesi lazımdı ama şu anda 15 tane daha hayvanım var. 250 kilo hayvan geçen sene 15-16 bin liradan alıcı bulurken, bu sene ise 12-13 bin liradan alıcı buluyor. Hayvanlarımızın fiyatı günden güne düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kurbanlıkların fiyatları düştü ama alıcı yok

Kaynak: İHA

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