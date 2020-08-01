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Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban pazarlarındaki pazarlıkların yerini indirimler aldı. Satıcılar hayvanların elde kalmaması için 1.500 liralık küçükbaş fiyatlarını 700 liraya kadar düşürdü.

Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
01.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:20

Kurban Bayramı öncesinde bin 200 ile bin 500 TL arasında satışa çıkarılan küçükbaş kurbanlıklara ilgi az olunca satıcılar bayramın ikinci gününde fiyatları indirdi. Getirdikleri hayvanları satıp memleketlerine dönmek isteyen satıcılar, fiyatları 700 ile bin liraya kadar düşürdü. Bayram öncesinde yapılan pazarlıkların yerini indirimli fiyatlar aldı.

İNDİRİMLER ÜÇÜNCÜ GÜNDE DEVAM EDECEK

Satıcıların fiyatları düşürmesi sonrasında bayramın ikinci günü kurbanlık almak için gelen vatandaşlar da uygun fiyata kurbanlıklarını aldı. Satıcılar üçüncü günde indirimlerin devam edeceğini belirtti

Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü

"SATIŞLAR GEÇEN SENE GİBİ DEĞİL"

Kurban satışları hakkında konuşan küçükbaş hayvan satıcısı Yusuf Derici, "Ben bin liraya aldım, bin liraya vereceğim. Buraya 80 hayvan getirmiştik, 6 tane kaldı. Satış oldu, ancak geçen sene gibi değildi" dedi.

Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü

"700 LİRA, BİN LİRA PARA DEĞİL"

Satıcı Süleyman Özdemir ise vatandaşların kurbanlık almaları için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Millet koronadan korktuğu için kurban almaya gelmedi. Çiftçi çok perişan. Biz bir haftadır buradayız ve çektiğimiz eziyeti biz biliriz. Ben 120 hayvan getirmiştim, 80 adetini sattım. Fiyatlar et fiyatlarının altında. Ben vatandaşlara diyorum ki 'gelin kurbanlarınızı alın, 700 lira bin lira para değil, zaten Tayyip baba verdi bin lira.' Normalde bin ile bin 500 arasındaydı."

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü - Eskişehir
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