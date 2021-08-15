Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
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Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan küçükbaş hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın ardından durgunluk yaşanmaya başlarken, küçükbaş hayvan alışverişlerinin bayram öncesine göre daha az olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan küçükbaş hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın ardından durgunluk yaşanmaya başlarken, küçükbaş hayvan alışverişlerinin bayram öncesine göre daha az olduğu belirtildi.

Şuhut Küçükbaş Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından küçükbaş hayvan üreticileri alım satımların durduğunu, yem fiyatlarının ise üreticilere zor anlar yaşattığını ifade ettiler.

Küçükbaş hayvan üreticisi Ahmet Demiröz, hayvanların canlı alım satımının kilogram fiyatının 28-29 TL arasında değiştiğini söyledi. Demiröz, "Şu anda normal durumlar yem fiyatları pahalı hayvan fiyatı normal, küçükbaş hayvan canlı kilogram fiyatı 28-29 arasında değiiyor. 35 tane küçükbaş hayvan getirdim pazara, tanesini bin TL'de vermeyi planlıyorum. Pazara getirdiğim hayvanların ağırlığı 34,35 kilo civarlarında. Tek şikayetçi olduğumuz konu yem fiyatları" dedi.

"Bereket versin kazanıyoruz"

Bir başka küçükbaş hayvan üreticisi Şükrü Kıraç ise pazarda hareketlilik olmadığını satışların ise çok durgun gittiğini vurguladı. Alım az olduğu için mallarının çoğu zaman ellerinde kaldığını savunan Kıraç, "20-30 adet küçükbaş hayvan getirdik pazara 10 adet sattık. Hayvanlarımız 50, 55, 60 kilo civarlarında gidiyor öyle 8-8,5'a gitti. Bereket versin kazanıyoruz" ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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