KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ | 2025 Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emekli maaşı alan vatandaşlar "2025 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olan tüm emekliler bu ödemelerden faydalanacak. Peki, 2025 Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2025 Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Bu doğrultuda emekli ikramiyelerinin bayramdan en az 3–5 gün önce, yani 2–5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

3 bin TL olarak ödenen emekli ikramiyeleri, yıl başında yapılan artışla 4 bin TL oldu.