"Kuraş" aday hakemlik kursu Ankara'da yapıldı

19.02.2020 20:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:05

Geçen sene Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlanan "Kuraş" branşındaki, hakem alt yapısını güçlendirmek amacıyla Türkiye'de ikinci defa açılan "Aday hakemlik kursu" Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde yapıldı.



Hakemlik kursu; 2019 yılında IKA (Uluslararası Kuraş Federasyonu) Merkez Hakem Komitesi üyeliğine seçilen Uluslararası Kuraş hakemlerinden (three star) Bünyamin Er tarafından verildi. Kuraş Branşı Eğitim Komisyonu Başkanı Yener Yüksel ve Uluslararası hakemlerden Mustafa Seren de kursa destek veren isimler arasında yer aldı. Türkiye'de GOSBF na bağlandıktan sonra yapılan hakem kurslarından ikincisi olan Kuraş Aday Hakem kursuna değişik illerden çok sayıda hakem katıldı.



Ümitler ve Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası Bilecik'te gerçekleşecek



Türkiye Ümitler ve Gençler Kuraş Şampiyonası'nın da 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağı açıklandı. Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular arasından IKA (Uluslararası Kuraş Federasyonu) ve EKC (Avrupa Kuraş Konfederasyonu) 2020 faaliyet programında 03-05 Nisan 2020 tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik şehrinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak Milli Takım seçilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA