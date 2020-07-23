Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı MMA maçında rakibi Shawn West tarafından atılan kural dışı tekmeyle tek gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Boston Salmon, günler sonra sosyal medyadan gözünün son halini paylaştı ve iyi olduğunu takipçilerine aktardı. Göz çukuru ve çenesi kırılan Salmon'un gözündeki kızarıklık dikkat çekti.

Karma Dövüş Sanatları (MMA) sporcusu Boston Salmon, geçtiğimiz günlerde kural dışı bir hareketle karşıya karşıya kaldı. Dövüşçünün rakibi Shawn West, 10 Temmuz günü yere düştüğü sırada rakibine diziyle nizami olmayan bir tekme attı.

Yaşananlar sonrası tek gözünü kaybedebileceği söylenen 29 yaşındaki MMA yıldızı, günler sonra yüzünün son durumunu gösteren bir paylaşımda bulundu. Salmon'un hâlâ kanlı şekilde duran gözleri dikkat çekerken oyuncunun çenesi ve göz çukurunda kırıklar olduğu öğrenildi.

"GÜLÜMSEYİN, MUTLU OLUN"

Yaşananlara rağmen iyi dileklerini ileten Salmon, "Öncelikle bana ulaşmak isteyip vakit ayıran herkese çok teşekkür ederim. Sadece iyi olduğumu bilmenizi istedim. Birçoğunuz korktu ve endişelendi, ben de aynı sizin korktuğunuz gibi bir korku yaşadım. Size iyi olduğumu ve buradan geri döneceğimi garanti ediyorum. Gülümseyin, mutlu olun. Önemsediğiniz kişilere onları sevdiğinizi söyleyin. Bu yolculukta beni destekleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

"KURAL DIŞI OLMASI HAKKINDA HİÇBİR SORU İŞARETİ YOK"

Oyuncunun menajeri Brian Butler da West'in hareketinin kural dışı olduğunu bir kez daha vurgulayıp "Dizi ile saldırmanın kural dışı olması hakkında hiçbir soru işareti yok ve gösterinin sonunda da Boston maçı kazandı zaten. Bir takım olarak ilerlemek ve istediğimiz şeyleri tartışmak için Boston ve ailesiyle birlikte çalışmaları sürdürüyoruz. Boston şimdilik daha fazla operasyona maruz kalacak. Sonrasında da adımlarımız atacağız" dedi.