Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 Kasım kuraklık desteği ne kadar, kaç TL?

Kuraklık desteği ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. TARSİM tarafından gerçekleştirilecek denetimlerin ardından verilecek kuraklık desteği hakkında araştırmalar hız kazandı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yönelik verilecek kuraklık desteği hakkında araştırmalar sürüyor. Verim kaybına göre gerekli incelemelerin yapılmasının ardından çiftçilere verilecek kuraklık desteği ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı.

KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, kuraklık desteği ödemesinin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. İllerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması nedeniyle kuraklık desteği ödemelerinin Kasım ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,

Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,

Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,

Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,

Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,

Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,

Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,

Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.

"ÇİFTÇİMİZİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir yandan yangınlarla diğer yandan sellerle boğuşulan bir yılın ardından şimdi de kuraklık tehdidi ile karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, "Ekim ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen ülkemizin önemli bir kısmı halen tarım üretimi için ihtiyacımız olan yağışa kavuşamadı." dedi.

Kuraklığın, 2020'de pek çok yerde rekoltenin düşmesine yol açtığını anımsatan Erdoğan, dünyadaki genel ekonomik çalkantıların ülkeleri gıda tedariki konusunda endişeye sevk ettiğini, bu durumun da stokları yükseltme eğilimine, dolayısıyla küresel düzeyde fiyatların yükselişine neden olduğunu anlattı.

Bu tablo karşısında tedbirleri aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Öncelikle kendi çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz tarımsal destek rakamı bugünkü fiyatlarla 396 milyar lirayı bulmuştur. Bu yıl gübre desteğinde yüzde 100 artış yaparken mazot maliyetinin yüzde 50'sini karşılamayı sürdürdük. Özellikle arz açığımızın olduğu ürünlerin üretimi hususunda çiftçimizi daha çok destekliyoruz. Bu anlayışla yağlı tohumlu bitkilerin üretimi ve hayvancılık gibi alanlara özel önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları kapsamında bugüne kadar 13 bin 634 projeye 3,6 milyar lira hibe verdiklerini bildiren Erdoğan, böylece 108 binin üzerinde yeni istihdamın ortaya çıkmasını sağladıklarını söyledi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN YAŞADIĞI SIKINTILARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Toprak Mahsulleri Ofisini hem ürünlerin hak ettikleri fiyattan alımı hem de çiftçilere uygun fiyatlı hububat ve yem bitkisi satışı konusunda etkin şekilde kullandıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarım Sigortası'ndan sonra Gelir Koruma Sigortası uygulamasını da hayata geçirerek çiftçilerimizin alın terini güvence altına almaya gayret gösteriyoruz. Çiftçimizi kuraklık karşısında korumaya yönelik sigortalardaki devlet desteğini verim değerinde yüzde 80'e, primde yüzde 70'e yükselttik.

Bu yıl TARSİM kapsamında düzenlenen poliçe sayısı 1 milyon 810 bine, prim desteği miktarı da 1,8 milyar liraya çıktı. Topraklarımızın verimini artıran sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Bugüne kadar 600 baraj ve 1457 sulama tesisi inşa ederek ülkemizin hizmetine sunduk.

Hükümetlerimiz döneminde 20 milyon hektar yeni alanı sulamaya açarak yılda 60 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Geçtiğimiz hafta tamamlanan Su Şurası'nın ardından ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli su stratejilerini kamuoyuyla paylaştık. Elbette son dönemde her kesim gibi çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları da yakından takip ediyoruz."

Erdoğan, salgınla birlikte başlayan küresel üretim ve lojistik krizinin, tarım sektöründe gübre, yem ve enerji fiyatlarında çok ciddi artışlara yol açtığına işaret ederek, "Küresel gelişmeler kaynaklı girdi maliyetlerindeki artışları üreticilerimize en az şekilde yansıtmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Üreticilerimizden ricam, tek karış boş araziyi bırakmadan tarlalarını ve seralarını ekmeleri, ahırlarını dolu tutmalarıdır." dedi.

"TARIM SEKTÖRÜ EN AZ SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİ"

Dünyadaki bu dalgalanmanın bir müddet daha süreceğinin anlaşıldığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu zor dönemde yapılan hiçbir fedakarlığın, verilen hiçbir emeğin, dökülen hiçbir alın terinin karşılıksız kalmayacağından emin olmanızı özellikle istiyorum. Açıkladığımız alım fiyatlarını bu anlayışla en yüksek seviyede belirliyoruz.

Tarım ürünlerinde fiyat istikrarı ve üretim planlaması için sözleşmeye dayalı yeni modeller geliştiriyoruz. Bizim için tarım sektörü en az savunma sanayi kadar önemlidir. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bir yaklaşımla çiftçilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Meclisimizin de bu konuda üzerine düşenleri yapacağından şüphe duymuyorum."

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