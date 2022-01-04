Kur korumalı mevduata ilgi yüksek! Vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı - Haberler Ekonomi
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Kur korumalı mevduata ilgi yüksek! Vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2 hafta önce açıklanan kur korumalı mevduat sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşın ilgisinin yüksek olduğunu belirten Nebati, sisteme yatırılan paranın 84,05 milyar lira olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduata ilişkin son rakamları açıkladı. Sisteme ilginin yüksek olduğunu belirten Bakan Nebati, kur korumalı mevduatın 84 milyar lirayı aştığını söyledi.

Bakan Nebati, "Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir. Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, beklentileri iyi yönlendirmenin döviz kuru üzerindeki etkisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı önlem paketinden sonra gördüklerini belirterek, "Döviz kurunun enflasyon üzerindeki geçişkenliği hepinizin malumudur. Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk Lirası'nın cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" değerlendirmesinde bulundu.

2022'ye ilişkin enflasyon, kur, politika faizi ve büyüme beklentilerine değinen Bakan Nebati, "Döviz kurları serbest piyasada belirlenmektedir. Bu sebeple herhangi bir döviz kuru hedefimiz bulunmuyor ancak finansal piyasalarda ekonominin temelleri ile uyumlu olmayan hareketlere seyirci kalmadık. Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz. 2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdama ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz." dedi.

Döviz kurlarında son dönemde yaşanan artışa da değinen Nebati, "Açıkladığımız aksiyon adımlarının etkisiyle bu geçiş sürecinde gerçekleşen dalgalanmaların zaman içinde azalmasını ve kurda istikrarlı bir seyir oluşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (6)
mehmet acar:acilen özel bankaların internet şubelerinde aktifleşmesi gerekiyor bu mevduatın ,yatırılan rakam hızlı bir şekilde artar Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Kobra Murat :Tum tuslara basarak bolum gecme stratejisi. Faiz dustu, enflasyon yukseldi. Simdi bir de faizi yukseltip enflasyonun dusmesini umut ediyorlar. Hep su hatali sebep sonuc iliskisi kurmaktan :)) Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
Onder Yildiz:inandik bizde sayın bakanım yalnız benim çevremde bir kişi bile yok Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
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