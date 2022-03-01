Kur korumalı mevduat ne zaman başladı? Hesap açmak için son tarih ne zaman?

Kur korumalı mevduat ne zaman başladı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni mevduat sisteminin detaylarını paylaşmıştı. Peki, kur korumalı mevduat hesabı açmak için son tarih ne zaman?

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Ziraat Bankası'nda yer alan tanıma göre, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, Türk Lirası birikimlerinizi kurdaki değişimlere karşı korumaktadır.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, hesap açılışı sırasında sunulan faiz oranı ile getiri sağlamakta, vade boyunca olası kur hareketlerine karşı birikimlerinizi korumaktadır. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabında, vade sonundaki faiz oranı getirisi, döviz kurundaki artış oranından düşük ise hesabınıza döviz kurundaki artış yansıtılacaktır.

Bakan Nebati'nin yaptığı yazılı açıklamada, sistemin tüm detayları anlatıldı.

Bakan, öncelikle bu sistemin "kur korumalı TL vadeli mevduat" adıyla anılacağını belirtti. Ayrıca Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı.

İşte açıklamanın tamamı:

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır..

"STOPAJ UYGULANMAYACAK"

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

"MB HER GÜN DOLAR DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLAYACAK"

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

"SİSTEME İSTEYEN HER BANKA KATILABİLECEK"

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı"

KUR KORUMALI MEVDUAT NE ZAMAN BAŞLADI?

Uygulama ilk olarak 2021 Aralık'ta başladı.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI AÇMAK İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Resmi Gazete kararına göre KKH TL cinsinden açılacak, 90 günden kısa, 370 günden uzun olmayacak ve 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022'ye kadar açılan hesaplar bu destekten yararlanabilecek. Buna göre, son tarih 31 Aralık 2022.

Haberler.com - Gündem