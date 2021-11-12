NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de doğal soğuk hava depolarına getirilen iri patatesler arasından seçilen kumpirlik patatesler, yurt içi ve yurt dışına gönderilmeye başlandı.

İri kumpirlik patatesler, özellikle Nevşehir ve Niğde bölgesinde bulunan doğal soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Doğal depolara getirilen patatesler, işçiler tarafından ebatlarına göre ayrılıyor. Özellikle çok iri olan patatesler özenle seçilerek, 'kumpir' yapımında kullanılmak üzere yurt içine ve yurt dışına gönderiliyor.

Tarladan gelen patateslerin doğal depolarda muhafaza edildiğini söyleyen depo işletmecisi Hüseyin Tezcan, "Depoya gelen patatesler, işçiler tarafından ebatlarına göre ayrılıyor. İri olan patatesler kumpir yapımında kullanılmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarına gönderiliyor. Depolarımız doğal soğuk hava deposu olup, yaz kış ısı derecesi aynı olduğundan patatesleri daha uzun süre muhafaza edebiliyoruz. Sökülen patatesler depolara gelirken talebe göre de sevkiyat yapılıyor. Sadece bulunduğumuz alanda 15 bin ton kapasiteli beş adet depo bulunuyor. Patateslerimiz burada çeşit ve ebatlarına göre ayrılıyor. Ancak kumpir yapımında kullanılan iri patateslere talep çok fazla. Bu talebin büyük bir çoğunluğunu Nevşehir bölgesinden karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Kumpir Yugoslavya'da ortaya çıktı

İlk kez Yugoslavya'da alüminyum folyoda pişirilen ve içine salata konularak servis edilen patatese 'krumpir' denilmesiyle başlayan lezzet, Türkiye'de kumpir adını aldı. 90'lı yıllarda Türkiye'ye giren kumpir kültürü, bize has zengin mezeler ve sosların eklenmesi ile yepyeni bir ürün oldu. - NEVŞEHİR