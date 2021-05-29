Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, başpehlivan Orhan Okulu'yu kabul etti
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Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, başpehlivan Orhan Okulu'yu kabul etti

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, başpehlivan Orhan Okulu'yu kabul etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, başpehlivan Orhan Okulu'yu altınla ödüllendirdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, başpehlivan Orhan Okulu'yu altınla ödüllendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde sezonun ilki olan Antalya'daki Kumluca Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Okulu, İlçe Belediye Başkanı Köleoğlu'nu ziyaret etti.

Köleoğlu, ata sporu yağlı güreşin Kumluca ve yöresinde halk tarafından ilgiyle izlendiğini, takip edildiğini ifade etti.

Kumluca güreşlerinin Türkiye'deki önemli güreşler arasında yer aldığını aktaran Köleoğlu, "Türkiye'de pehlivanların bir üst boyda güreşme hakkı elde ettikleri dört güreşten biri." dedi.

Kumluca güreşlerinde rakiplerini mağlup ederek, başpehlivanlığa ulaşan Orhan Okulu'ya teşekkür eden Köleoğlu, bir sporcunun her zaman başarılı olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Orhan Okulu da memleketinde kendi seyircisi önünde başpehlivan olarak altın kemer sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Salgının herkesi etkilediğine değinen Okulu, "Zor şartlar altında çok güzel bir organizasyon oldu. İnşallah salgın sona erer, bizler de er meydanlarına ata sporumuz güreşleri yapmaya devam ederiz." diye konuştu.

Köleoğlu, Okulu'ya altın hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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