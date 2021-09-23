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Kumbağ Mahallesi spor tesisine kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kumbağ Mahallesi spor tesisine kavuşuyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Kumbağ Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yaşar Vardar Spor Tesisleri, 25 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek açılış töreni ile mahalle gençlerinin hizmetine giriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Kumbağ Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yaşar Vardar Spor Tesisleri, 25 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek açılış töreni ile mahalle gençlerinin hizmetine giriyor. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açılış öncesi son hazırlıkları yerinde inceledi.

2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan ederek 28 spor tesisini kısa sürede ilçeye kazandıran Süleymanpaşa Belediyesi, bu tesislerin açılışlarını birer birer gerçekleştirmeye devam ediyor. Kumbağ Mahallesi'nde hayata geçirilen Süleymanpaşa Belediyesi Yaşar Vardar Halı Saha Spor Tesisleri'nin açılışı da 25 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'da törenle hizmete açılacak.

Başkan Yüksel son hazırlıkları yerinde inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tesiste açılış öncesi yürütülen son hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Yüksel'e eski Kumbağ Belediye Başkanı ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar da eşlik ederken, Yüksel ve Uzunlar, ilgili birim müdürleri ile yapılacak çalışmaları planladı.

"Kumbağ gençlerine şimdiden hayırlı olsun"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Kumbağ Mahallemiz uzun yıllar beklediği yatırımları alamamış bir beldemiz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak iki yıldır bu alanda hem turizmin canlanması adına hem de mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini arttıracak yatırımlarımızı mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklar ve sosyal medya ortamlarından uzaklaşarak sporun birleştirici etkisinin altında bir araya gelmelerini sağlamak ve sağlıklı alanlarda sporla ilgilenmelerini teşvik etmek amaçları ile hayata geçirdiğimiz 28 spor tesisi yatırımlarımızdan birini de Kumbağ gençliği için burada inşa ettik. Cumartesi günü açılışını yaparak hizmete sunacağımız tesisimizin şimdiden şehrimizin yükselen gençlerine hayırlı olması dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kumbağ Mahallesi spor tesisine kavuşuyor

Kumbağ Mahallesi spor tesisine kavuşuyor

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Haber: Kumbağ Mahallesi spor tesisine kavuşuyor - Haberler Spor
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