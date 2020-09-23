Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL
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Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL

HATAY'ın Arsuz sahilinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları koruma altına alındı.

Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL
23.09.2020 07:42 | Son Güncelleme: 23.09.2020 07:47

HATAY'ın Arsuz sahilinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları koruma altına alındı. Zambakların sökülmesi, ticaretinin yapılması ve yurt dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda bitki başına 73 bin TL para cezası uygulanıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğal Koruma Birliğince koruma altına alınan, nergisgiller familyasına ait kum zambakları, beyaz rengiyle sahilleri gelinlik gibi süslüyor. Görüntüsüyle görenleri büyüleyen kum zambaklarının sökülmesi, ticaretinin yapılması ve yurtdışına çıkartılmaya çalışılması durumunda bitki başına 73 bin TL para cezası uygulanıyor. Ayrıca sahilde zambakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen tabelalar ile kum zambaklarının korunması gerektiğini, ilgili yasağa uymayanlara para cezası uygulandığı duyuruluyor.Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Gözcüler ve Gökmeydanı Mahalleleri'ndeki sahil şeridinde doğal olarak yetişen kum zambaklarını yerinde inceleyerek, mevcut durumlarını, çiçek açma ve çevresindeki sayılarını kontrol etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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