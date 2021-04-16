Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
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Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin

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Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı goller damga vurdu. Talihsiz bir maç çıkaran Hırvat futbolcunun bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş, Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. 4 golün atıldığı karşılaşmada Beşiktaşlı hiçbir futbolcunun skor yapamaması dikkat çekti.

ANTE KULUSIC'TEN KENDİ KALESİNE 2 GOL

Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 45+4. ve 52. dakikalarda Kulusic kendi kalesine yaptığı vuruşlarla kaydetti. Tecrübeli futbolcunun golleri sonrasında ise sosyal medya adeta yıkıldı. Bir kullanıcı, "Beşiktaş, Atiba'nın yerine Kulusic'in heykelinin dikilmesine karar verdi" yorumunda bulundu.

Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
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