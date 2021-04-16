Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı goller damga vurdu. Talihsiz bir maç çıkaran Hırvat futbolcunun bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.