Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı goller damga vurdu. Talihsiz bir maç çıkaran Hırvat futbolcunun bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş, Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. 4 golün atıldığı karşılaşmada Beşiktaşlı hiçbir futbolcunun skor yapamaması dikkat çekti.
ANTE KULUSIC'TEN KENDİ KALESİNE 2 GOL
Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 45+4. ve 52. dakikalarda Kulusic kendi kalesine yaptığı vuruşlarla kaydetti. Tecrübeli futbolcunun golleri sonrasında ise sosyal medya adeta yıkıldı. Bir kullanıcı, "Beşiktaş, Atiba'nın yerine Kulusic'in heykelinin dikilmesine karar verdi" yorumunda bulundu.