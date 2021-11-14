Başkan Soyer, İZVAK üyeleriyle bir araya geldi

İZMİR (DHA) - İzmir'i bir spor kentine dönüştürme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) çatısı altıdaki profesyonel kulüplerin başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe Başkan Vekili ve İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, NasaDogeFinance Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, Bucaspor Başkan Vekili Mehmet Sevinç, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediyespor Başkanı Bilir Altay, İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu, İZVAK Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge katıldı.

Toplantıda Başkan Soyer, "Kulüplerimizin İZVAK çatısı altında işbirliği ve dayanışma içerisinde olmaları çok değerli ve anlamlı. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" dedi. Geçen sezon Altay'ın Süper Lig'e yükseldiğini, Altınordu'nun Play-Off finali oynadığını, Bucaspor'un 2. Lig'e döndüğünü ve Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktığını hatırlatan Başkan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi de Erkekler Hentbol Türkiye Kupası'nı tarihte ilk kez İzmir'e getirirken, kadınlarımız finale kadar geldi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Şimdi başarıyı daha da yüceltme ve sosyal sorumluluk projeleri çevresinde el ele verme zamanı" diye konuştu. .

İşbirliğinin ilk adımı olarak ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Kupası'nda Madeira Andebol SAD ile Celal Atik Spor Salonu'nda oynadığı maçı kulüplerin altyapı sporcuları el ele vererek izledi.