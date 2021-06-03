Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil

TFF'nin dün yayımladığı yabancı sayısı kuralına Kulüpler Birliği'nden sert tepki gelmişti. Taraflar bugün Riva'da bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yabancı sınırı konusunda, biz bütün kulüplerimizin fikirlerinin alındığı bir toplantı talep ettik. Sonuçları beraber göreceğiz. Bu bir pazarlık değildi." dedi. Çebi ayrıca, "Kulüpler olarak, pazartesi saat 14.00'te bir toplantı yapacağız TFF bizi o gün dinleyecek" ifadelerini kullandı.

TFF ile Kulüpler Birliği arasında Riva'da yapılan toplantı sona erdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi toplantı sonrası açıklamalarda bulunurken, "TFF bizi pazartesi günü dinleyecek ve belki de aldıkları kararları gözden geçirebileceklerini düşünüyoruz" dedi.

"TEYİDİMİZİN ALINMADIĞI BİR AÇIKLAMA VAR"

Toplantı sonrası açıklama yapan Çebi, "Türk futbolunda tüm tartışmaların olduğu yer TFF. Maalesef bizim teyidimizin alınmadığı bir açıklama var. Yabancı adedinin 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı. Yabancı sınırı konusunda, biz bütün kulüplerimizin fikirlerinin alındığı bir toplantı talep ettik. Sonuçları beraber göreceğiz. Bu bir pazarlık değildi. Bizimle beraber mütalaa etmeden bu kararın alınması bizi tedirgin etti. Küme düşme ve yabancı kararı bizimle hemfikir olunarak alınmış kararlar değil. Biz buna itiraz ettik. Tekrar konuşalım dediler. İstediğimiz gibi mi olacak, bilemeyiz. Bunu konuşacağız." dedi.

"YABANCI KISITLAMASINDA AMAÇ NE?"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şöyle konuştu: "Yabancı kısıtlamasında amaç ne? Türk futbolcuların daha fazla süre alması. Fakat A Takım'da hiç süre almamış oyuncuyu benim oynatmam mümkün mü? Önce Rezerv Lig'in oluşturulması lazım. Bu olmadan, genç oyuncunun yetişmesi çok zor"