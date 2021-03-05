Son dakika haberleri: Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

Son dakika habere göre Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlığın İstanbul'da bulunan ofisinde yapılan toplantıya, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu ve Süleyman Hurma katıldı. Toplantıda korsan maç yayınlarının önlenmesine yönelik atılması gereken adımlar ve planlamalar konuşuldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı