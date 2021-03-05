Son dakika haberleri: Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

05.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:51
Son dakika haberleri: Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

Son dakika habere göre Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlığın İstanbul'da bulunan ofisinde yapılan toplantıya, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu ve Süleyman Hurma katıldı. Toplantıda korsan maç yayınlarının önlenmesine yönelik atılması gereken adımlar ve planlamalar konuşuldu.

(İHA)

Son dakika haberleri: Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü
Son dakika haberleri: Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:53:27. #1.15#
title