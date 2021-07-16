Kulüpler Birliği: Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız

Kulüpler Birliği son dönemde dile getirilen sorunlarla ilgili futbol dışı kurum ve kuruluşların görüş bildirmelerine tepki gösterdi. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği, TFF'yle arasında geçen anlaşmazlıklara ilişkin futbol dışı kurum ve kuruluşların görüş bildirmesinin doğru olmadığını belirtti.

"FAYDALI BİR DAVRANIŞ OLARAK GÖRMEMEKTEYİZ"

Kulup Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayesiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.