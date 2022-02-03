Kululu judocu Edirne'den altın madalyayla döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kululu judocu Edirne'den altın madalyayla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kululu judocu Edirne'den altın madalyayla döndü

Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği judocusu Mevlüt Akmaz, Edirne'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında altın madalya kazandı.

KULU, KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği judocusu Mevlüt Akmaz, Edirne'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında altın madalya kazandı.

1-3 Şubat tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonasında madalyalar verildi. Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Mevlüt Akmaz, 100 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Akmaz, müsabakalarda göstermiş olduğu başarılı performansı ile rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Akmaz'ın şampiyonluğu Kulu'da da sevinçle karşılandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Edirne, Kulu, Judo, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title