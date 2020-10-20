Kulu'da pancar alımı başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2020 yılı pancar alımı başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2020 yılı pancar alımı başladı.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Fevziye Mahallesi yolunda bulunan pancar alım kantarında 2020 yılı pancar alım sezonunun başladığını söyledi. Başkan Öztürk, "Pancar alımının başlaması dolayısıyla Kulu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ömer Kara, Pancar Kooperatifi Müdürü Mevlüt Gündoğdu, Cihanbeyli Bölge Şefi Ömer Eseroğlu ile alım sezonunu dualarla açtık. 2020 yılı pancar hasadı sezonunda bütün çiftçilerimize kazasız, belasız bir sezon geçirmelerini temenni ediyor, bol kazançlar diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı