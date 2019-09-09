Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplandı

09.09.2019 18:12

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu ayki toplantısını Hakkari'de yaptı.

Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasının sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bulup çıkarıp desteklemek maksadıyla başlatılan gezilerin ilki Hakkari'ye gerçekleştirildi.

Bu kapsamda kente gelen Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve Hümeyra Şahin'i, Fatih Kışlası'nda Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu karşıladı.

Pala ve kurul üyeleri, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun (KSPK) toplantısının kentte gerçekleştirilecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülkenin değerlerini, sanatçılarını, yazarlarını burada görmekten dolayı memnun olduklarının dile getiren Akbıyık, "İlk toplantının Hakkari'den başlaması bizler için de ülkemiz için de çok anlamlı oldu. Kendilerine hoş geldin diyorum. Umarım verimli güzel bir toplantı olur." dedi.

Kurul Üyesi Ümit Meriç de Hakkari'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Hakkari, Sümerlerden Asurlara kadar gelen ve beşeriyetin medeniyetinin ilk çiçeklerinin açtığı topraklar. Hakkari topraklarında bütün bu eski medeniyetlerin izleri olduğu gibi Hristiyanlığın, mesela Nasturiliğin izleri var, kiliseler var, Akkoyunluların izleri var. 1514'te Çaldıran'dan beri 500 yıldır bizim olan bu topraklar Osmanlı zamanında da birçok hatırayı bağrına basmış bulunuyor. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu olarak özel toplantı yaptık ve hem insanların Hakkari'nin geçmişini daha iyi bilmesi için geldik hem bugünkü kültür sanat durumunu tespit etmeye geldik hem de yarınla ilgili bazı öneriler getirmek için geldik."

Heyet üyeleri, ardından Hakkari Valiliğinin ev sahipliğinde toplantının yapılacağı Meydan Medresesi önünde kentin doğal güzellikleri, kültürel ve tarihi değerlerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Daha sonra geçilen toplantıda konuşan Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bir kurul olduğunu anımsattı.

Pala, şunları kaydetti:

"Kurulumuz Türkiye'nin kültür, sanatla ilgili bugüne kadar biriktire geldiği sorunların çözümü yahut geleceğe yönelik Türkiye'nin kültür sanat alanında bulunması gereken, bulunması arzu edilen yerin belirlenmesi, bu esnada atılması gereken adımlar, yapılması gereken işlemler üzerine bazı politika önerileri geliştiriyor, bu politika önerilerini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. O bizden aldığı bir takım verilerle Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğe yönelik kültür sanat politikalarının belirlenmesini yönlendiriyor ve emrediyor."

Geçen günlerde yaptıkları bir toplantıda bundan sonra her ay kurul toplantısını farklı bir ilde yapmaya karar verdiklerini belirten Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece Anadolu'nun kültür ve sanat potansiyelinin ne olduğunu görelim, elinden tutulması gereken gençlerden desteklenmesi gereken etkinliklere, yeniden hayat bulması gereken bir takım sanat ya da kültür faaliyetlerinden tarihten bugüne miras kalan bazı eserlerden geleceğe yönelik nasıl istifade edilebilir ve Türkiye'nin kültür, sanatına Anadolu'dan hangi zenginlikler katılabilir, bu zenginlikler dünya kültürüne yahut dünya sanatına nasıl yansıtılabilir, bunların çözümünü arayalım, bulalım ve bu konularda da Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere politikalar üretelim. Bir takım önerilerde bulunalım diye her ay toplantılarımızdan birini bir şehrimizde yapmayı kararlaştırdık."

Her ay 4 toplantı yaptıklarını kaydeden Pala, "Hakkari'den başlamak istedik. Bugünkü gündemimiz Anadolu'da kültür, sanat konulu müzakere, Hakkari'ye dair kültür ve sanat sunumu, sahne sanatları konusunda müzakere, dilek ve temenniler şeklindedir." diye konuştu.

Vali Akbıyık ise kente gelen konukların birbirinden değerli insanlar olduğunu dile getirerek, kentin konumu ve yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Kentin yüksek turizm potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Akbıyık, "Geçmişte olumsuz bir imaja sahip olan Hakkari, artık yaylalarında, dağlarında terörün değil halayların çekildiği, film festivallerinin, galaların, bilim şenliklerinin, bilimsel sempozyumların yapıldığı doğa turizminin merkezi olma yolunda bir şehirdir." şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra ilin kültür ve sanat potansiyeli ve ihtiyaçları hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Korkmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal, Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur ve DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sabır Sarımurat ve Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: AA