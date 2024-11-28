Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Açılıyor

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu bu hafta sonu resmen başlıyor. Vali Yılmaz Şimşek, yapılan hazırlıkları yerinde inceleyerek, sezon öncesi kar kalitesinin yeterli seviyeye ulaştığını belirtti. Bu yıl 200 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Şimşek, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk ve Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, Sivas'ın en önemli marka değerlerinden biri olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde cumartesi günü sezonun açılacağını belirtti.

Sezon öncesi son hazırlıkları yerinde gördüklerini aktaran Şimşek, "Çok şükür son günlerde yağan kardan bölgede nasibini almış. Kayak anlamında da yeterli seviyeye ulaşmış durumda. Yaklaşık 50 santim yağış söz konusu. İnşallah son hazırlıklarımızı da yaparak hafta sonu kayak merkezimizi kayakseverlerin hizmetine sunmuş ve sezonu açmış olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Şimşek, karın erken yağmasıyla sezonun erken başlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece bizlerin de beklentisi yükseldi. Geçen sezon yaklaşık 60 günlük bir kayak sezonu yaşamıştık. Bu sezon beklentimiz yaklaşık 120 gün civarında. İnşallah daha uzun ve verimli bir sezon bizleri bekliyor. Aynı şekilde ziyaretçi beklentimiz de artmış durumda. Geçen sezon 145 bin civarında ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu sezonki beklentimiz 200 binin üzerinde. Buradan tüm kayakseverleri Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne davet ediyorum. Sadece Sivas'tan değil, bölge illerden de tüm kayakseverleri merkezimize bekliyoruz."

Kayak merkezinin imkanları hakkında da bilgi veren Şimşek, "Bu anlamda 7 pistimiz var. En uzunu 3 bin 500, en kısası da 900 metre. Toplamda da 16 bin metre civarında bir kayak pisti uzunluğuna sahip. Ayrıca tesisimizde kızak ile kaymak isteyenlere yönelik olarak 400 metre uzunluğa sahip Türkiye'nin en uzun yürüyen bantı mevcut. Bu yıl ilk kez faaliyete geçecek 2 dağ evi de var. Yaklaşık 300 yataklı konaklama imkanı sunan otelimiz ve 25 doğal yaşam evlerimiz de mevcut." ifadelerini kullandı.

???????

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
img

Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
img

Arda'nın yaptığını görünce kendinden geçti, sesi yayına yansıdı
img

En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı? Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı? Uludağ Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uludağ kayak sezonu ne zaman başlıyor? TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler? TRT SPOR CANLI, HD İZLE! TRT Spor maçları şifresiz mi? UEFA maçları şifresiz izlenir mi? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş muhtemel 11'i! Doğal gaz desteği ödemesi Aralık 2024 ne kadar, ne zaman yatacak? (E-devlet)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.