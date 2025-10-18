Haberler

Yarım Asırlık Yorgancı Temel Çoğalmış Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor

Yarım Asırlık Yorgancı Temel Çoğalmış Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 77 yaşındaki Temel Çoğalmış, yarım asırdır sürdürdüğü yorgancılık mesleğini emekli olmasına rağmen bırakmıyor. Çırak bulmakta zorlandığını belirten Çoğalmış, mesleğinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yarım asrı aşkın süredir yorgancılık yapan 77 yaşındaki Temel Çoğalmış, bitme noktasına gelen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Giresun'da çırak olarak mesleğe başlayan Çoğalmış, bir süre Trabzon'daki yorgancılarda çalışıp kendi iş yerini açtı.

Emekli olmasına rağmen mesleğinden vazgeçemeyen Çoğalmış, Hacıkasım Mahallesi'ndeki iş yerinde 30 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

İlerleyen yaşına rağmen sabahın erken saatlerinde işine başlayan Çoğalmış, sipariş aldığı yorganları yün, elyaf ve pamuktan yapıyor.

Çoğalmış, mesleğinde çok sayıda kalfa ve usta yetiştirmesine rağmen 5 yıldır yeğeni Hanife Çoğalmış ile çalışıyor.

Hem esnafa hem de sipariş üzerine yorgan yaptığını belirten Çoğalmış, AA muhabirine, mesleğinin yok olma noktasına gelmesi nedeniyle üzüldüğünü söyledi.

Çırak bulmakta zorlandığını dile getiren Çoğalmış, "Şimdi kimse bu mesleği yapmıyor. Çalıştıracak adam bulamadım. Yeğenim köydeydi aldım yanıma birlikte çalışıyoruz, 5 senedir beraberiz." dedi.

Çoğalmış, yorganları 200 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarda diktiğini belirterek, "Bir yorganı yarım saatte dikiyorum. Günde 7-8 yorgan dikiyorum. Öğlene kadar yeğenimle çalışıyor, öğleden sonra yarınki yorganları dikim için hazırlıyorum." ifadesini kullandı.

Mesleğini emekli olmasına rağmen sürdürdüğünü aktaran Çoğalmış, "Mesleğe doymadım çünkü yorgan yapmak hoşuma gidiyor, seviyorum. Yaptığımı da severek yapıyorum. Yeter ki bir hizmet olsun, benim gayem o. Bu kadar yıl kendim isteyerek çalıştım." dedi.

Geçmişte yorganların daha farklı modellerde dikildiğine değinen Çoğalmış, mesleğin sürdürülebilmesi için mutlaka çırak yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Eski yorganlarını değerlendirmek için Çoğalmış'a getiren Dilek Sayar ise "Temel amcayı duydum yorganları buraya getirdim. Yorganımızı bize yeniden dikti, güzel ve temiz bir şekilde aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
