Van'da Azeri Sanatçılar Şebnem Tovuzlu ile Ali Pormehr Konseri

Van'da Kaya Organizasyon ve İş İnsanı Mustafa Özkaplan tarafından düzenlenen konserde Azeri sanatçılar Şebnem Tovuzlu ile Ali Pormehr hayranlarıyla buluştu. İranlı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği konserde unutulmaz bir gece yaşandı.

Van'da Azeri sanatçı Şebnem Tovuzlu ile Ali Pormehr rüzgarı

VAN - Van'da, Kaya Organizasyon ve İş İnsanı Mustafa Özkaplan tarafından düzenlenen konserde Azeri sanatçılar Şebnem Tovuzlu ile Ali Pormehr rüzgarı esti.

Van'da Kaya Organizasyon ve İş İnsanı Mustafa Özkaplan tarafından düzenlenen konserde Azeri sanatçılar Şebnem Tovuzlu ile Ali Pormahr, hayranlarıyla bir araya geldi. Van YYÜ'de düzenlenen konsere Azerbaycan ve İranlı binlerce turist akın etti. Yaklaşık iki saat süren konserde İranlı turistler, unutulmaz bir gece yaşadı.

Konsere İran'ın farkı şehirlerinden geldiklerini ifade eden İranlı turistler, bu tür konserleri düzenleyen Türkiye yetkililerine teşekkür ettiler.