Kütahya çinisinin geleceği masaya yatırıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, şehrin kültürel mirasının en önemli unsurlarından biri olan çini sanatına emek veren sanatçılarla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Kütahya'da faaliyet gösteren çini sanatçıları, sektör temsilcileri ve davetlilerin katıldığı programda, çini sanatının gelişimi ve sektörün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Sanatçılar görüş ve taleplerini Vali Işın'a iletme fırsatı buldu.

Programda konuşan Vali Musa Işın, sanatın herkese nasip olmayan özel bir yetenek olduğunu belirterek, çini sanatçılarının Kütahya için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kütahya çinisinin şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade eden Işın, "Çini sanatı Kütahya'nın kimliğini oluşturan en önemli değerlerden biridir. Kütahya denildiğinde insanların aklına çini ve seramik gelmektedir. Bu sanat sayesinde şehrimizin adı ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde bilinmektedir" dedi.

Kütahya'da icra edilen çini sanatının başka şehirlerde benzerine rastlanmayan özel bir değer taşıdığına dikkat çeken Işın, sanatçıların kentin tanıtım yüzü olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Çini sanatının yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Işın, sanatçıların ortaya koyduğu eserlerin Kütahya'nın tarihini ve kültürel mirasını yaşatan önemli değerler olduğunu söyledi. Sanatkar olmanın ayrı bir meziyet olduğunu kaydeden Işın, çini sanatına emek veren tüm sanatçılara teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen program, sanatçıların görüş ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı