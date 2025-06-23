Vali Çiftçi, Erzurum'un Yaz Turizmini Tanıtmak İçin Yamaç Paraşütü Yaptı

Vali Çiftçi, Erzurum'un Yaz Turizmini Tanıtmak İçin Yamaç Paraşütü Yaptı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin yaz turizmine dikkat çekmek amacıyla 2 bin 453 rakımlı Çobandede Tabyası'nda yamaç paraşütü etkinliğine katıldı. Etkinlikte hem kentin turizm potansiyeli vurgulandı hem de Vali Çiftçi, yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin yaz turizmine dikkati çekmek amacıyla 2 bin 453 rakımlı Çobandede Tabyası'nda yamaç paraşütü yaptı.

Vali Çiftçi, ilin tanıtımına katkı sunmak ve yaz turizmi potansiyeline dikkati çekmek amacıyla Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü koordinesinde Çobandede Tabyası'nda düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine katıldı.

Burada yapılan hazırlık ve alınan tedbirlerin ardından Çiftçi, 2 bin 453 rakımlı bölgeden yamaç paraşütü pilotu eşliğinde uçuş yaptı.

Etkinlik, katılımcılar ve sporcuların yamaç paraşütü yapmasıyla sona erdi.

Vali Çiftçi, farklı spor dallarına olan ilgisini bu kez yamaç paraşütünü deneyimleyerek çeşitlendirdiğini belirtti.

Şehrin Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanlarının bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, "Çobandede Tabyası'ndan başlayan uçuşumuzda bir kuş gibi süzülerek ovaya indik. Yamaç paraşütü oldukça heyecan vericiydi. Hocamız çok deneyimliydi, yükseklik korkumu bu sayede yenmiş oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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