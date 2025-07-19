Ünye'de 34. Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Kapsamında Bilyalı Araba Yarışı Düzenlendi

Ünye'de 34. Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Kapsamında Bilyalı Araba Yarışı Düzenlendi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen 2. BİLYAFORM Bilyalı Araba Yarışında Muharrem Kılıçarslan birinci oldu. Yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 2. BİLYAFORM Bilyalı Araba Yarışı yapıldı.

Ünye Belediyesince organize edilen festival kapsamında Asarkaya Kent Ormanı yolu üzerindeki 200 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışlara 15 yarışçı katıldı.

Yarışçıların parkurda hız ve denge mücadelesi verdiği etkinlikte Muharrem Kılıçarslan birinci, İskender Dalgıç ikinci, Ahmet Som ise üçüncü oldu.

Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda dereceye girenlere madalyalarını Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel verdi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Kültür Sanat
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