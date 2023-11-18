Ümraniye Kitap Fuarı Kitapseverlerle Buluştu

Ümraniye Kitap Fuarı 4'üncü kez okuyucularla buluştu. Bu yıl 'Kitap Vakti Geldi' teması ile kitapseverleri karşılayan fuarda 'Siyonizm Gerçekleri' adlı Filistin Kitaplığı da kuruldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarında 100'den fazla yayınevi ve 200'den fazla yazar okuyucularla buluştu. Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda 'Kitap Vakti Geldi' sloganıyla düzenlenen fuar 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Açılışa, eski Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SÜREKLİLİĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açılışta konuşan Prof. Dr. Nabi Avcı, "4'üncü Ümraniye Kitap Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Değerli İsmet Bey'e sürekliliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Dördüncüsünü düzenlediği bu fuar modeliyle özellikle bu sene fuarın ana teması olarak Filistin tarihini ve Gazze'de işlenen cinayetleri daha iyi anlamamızı sağlayacak olan bir bölüm oluşturmasını da ayrıca şükranla karşıladığımı belirtmek istiyorum. Diğer teşekkürümü özellikle 12'nci sınıf öğrencilerine sağladıkları imkanlardan dolayı ediyorum. Hem 12'nci sınıf öğrencilerine belediyemizin sağladığı 400 liralık kitap çeki hem de yayınevlerimizin onlara ilave ettikleri yüzde 50 indirim nedeniyle çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SİYONİZM GERÇEKLERİ VE FİLİSTİN KİTAPLIĞI ADINDA BİR KÖŞE AÇTIK"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise "Ümraniye'de kasım ayında kitap fuarında beraberiz. Güzel bir etkinlik ama biraz buruğuz. Siyonizm Gerçekleri ve Filistin Kitaplığı adında bir köşe de açtık. Bilgiye dayalı toplumlar her zaman galip gelir. Onun için siyonizmin ne olduğunu, Filistin'in Kudüs'ün ne olduğunu ve tarihimizi bilmezsek mücadele edemeyiz. bu senenin teması olarak öne çıkmış oldu. Burada emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, kitapseverlere ve yayınevlerine ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Kutsal kitabının ilk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak biz, bir kitap medeniyetinin varisleriyiz. Ecdadımız; hikmeti kelamda, ilmi kitapta, ahlakı hal ve sözde aramış, bulmuş ve kimliğimize nakşetmiştir. Kitabın kıymetini anlamak noktasında kendi kültür ve medeniyetimize yönelip bakmamız yeterli olacaktır. Çağımızdaki en önemli husus bilgi ve bilginin kontrolüdür. Okuyan ve okuduğuyla kendine yabancılaşmayan; aksine okudukça kendi kültürüne sımsıkı bağlanıp dünyayı daha net gören bir nesle ihtiyacımız var. Neyi niçin okuduğumuzu unutmayacağız" diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN GENÇLERE HEDİYE ÇEKİ

Yıldırım, "Üniversiteye hazırlanan gençlerimize hediye olarak 400 lira artı yüzde 50 indirim veriyoruz. Yani 800 liralık bir kitabı 400 liraya almış olacaklar. Gençlerimize her türlü hizmeti yapmak bizim boynumuzun borcu. Onlarla arkadaş olup onların dertleriyle dertlenmemiz lazım. İlk defa üniversiteye bu sene giden Ümraniye'deki gençlere ise 7 bin lira burs vereceğiz. Ümraniye'de kültürün, sanatın, sporun daha da iyiye gitmesi şehir kültürümüzü daha da iyi hale getirecek. Tekrar emeği geçen herkse çok teşekkür ediyorum. Nice fuarlarda buluşmak üzere" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, "Okuyan ve okuduğuyla kendine yabancılaşmayan aksine oldukça kendi kültürüne sımsıkı bağlanıp dünyayı daha net gören bir nesle ihtiyacımız var. Neyi niçin okuduğumuzu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bugün Filistin'de bir zulüm yaşanıyor. İsrail'in bebek, çocuk, hastane, okul demeden yaptığı saldırılar sonucunda tarihin en büyük soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Çağımızın en büyük sermayesi olan bilgiyi ve dolaylı yoldan da ekonomiyi elinde tutan bu Siyonistler tüm dünyayı kendi gerçeklerine dayatıyorlar. Yalan ve tahrikten başka kaynağa dayanmayan bu zihniyetten kan ve gözyaşından başka hiçbir şey doğmuyor. İlk işimiz çok okuyarak bilgiyi zalime bırakmamak olmalıdır" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, fuardaki stantlar gezildi. Daha sonra bu yıl ki kitap fuarının onur konuğu olan Prof. Dr. Nabi Avcı, okurlarıyla söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı.

Söyleşinin ardından da Başkan İsmet Yıldırım, günün anlam ve önemine binaen Prof. Dr. Nabi Avcı'ya çiçek takdim etti.