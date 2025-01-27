Üye Girişi
Haberler
Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Menajer Ayşe Barım'a tutuklama talebi!
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!

Tuğgeneral Yanık, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçimini Yaptı

Tuğgeneral Yanık, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçimini Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, 2024 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde tercihlerde bulundu. 'Özgür Suriye' kategorisinde Murat Şengül'ün fotoğrafını seçerken, diğer kategorilerde de farklı eserler tercih etti.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Tuğgeneral Yanık, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 boyunca yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada Yanık, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını oylayan Yanık, "Spor"da ise tercihini Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" başlıklı karesinden yana kullandı.

Tuğgeneral Yanık, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
img

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!
img

Nijeryalı futbolcu "Arda" adını alıp Türkiye'yi soydu
img

Ünlü rapçi dünyanın en zengin sanatçısı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.