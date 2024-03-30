Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, "Gölgeler" adlı oyunu sahneledi.

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Tanrıvermiş'in yönettiği, koreografisini Öğr. Gör. Meltem Atagün'ün üstlendiği oyunda 22 öğrenci rol aldı.

Oyunu, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, akademik ve idari kadro ile öğrenciler izledi.

Çimer, oyun sonunda rol alan öğrencileri kutladı, emeği geçen akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Nalbantoğlu, iki yıl önce kurulan bölümün öğrencilerinin ilk oyunlarını sahneye koyduğunu belirtti.

Nalbantoğlu, "Yaklaşık 3 hafta içinde hazırlandık ve bölüm olarak bu ilk oyunumuz oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.