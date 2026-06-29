Trabzon Turizm Master Planı Tanıtıldı

Trabzon'da 2026-2053 yıllarını kapsayan "Trabzon Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Trabzon'un birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da Türkiye'nin önemli merkezlerinden bir tanesi olduğuna işaret ederek, master plan çerçevesinde turizmdeki bu yolculuğunu daha da başarılı ve kıymetli hale getireceğini ifade etti.

Alpaslan, turizmin son dönemlerde Türkiye için çok önemli bir hale geldiğine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da turizmin stratejik bir sektör olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne girdikten sonra çok büyük bir başarı hikayesi yazan Türkiye'nin turizmde çok daha önemli noktalara geldiğini belirten Alpaslan, "Artık bugün dünyada en fazla turist kabul eden 4. ülke konumunda olmuş. Dünyanın sayılı turizm ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Sayın Bakanımızın de ifade ettiği gibi 65 milyar dolarlara ulaşan turizm geliri ile artık Türkiye bu anlamda dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi." dedi.

Alpaslan, 81 ilde Türkiye'nin her bir köşesinde turizmi büyüterek Türkiye ekonomisine, insanın refahının arttırılması için turizmi geliştirmek, büyütmek, çok daha büyük hedeflere ulaşmak, ve bulunduğu noktadan çok daha iyi konumlara getirmek durumunda olduklarını belirtti.

Olağanüstü güzellikleriyle Körfez ülkelerinde neredeyse "cennetten bir köşe gibi" görünen Trabzon'un master planıyla kamu, özel ve diğer tüm unsurlarının üzerine düşenleri yapmasıyla sadece Körfez'de değil tüm ülkelerin dikkatini çekeceğini ifade eden Alpaslan, şunları kaydetti:

"Gelen turistlerin mutlu, memnun ve müşteri memnuniyetinden üst düzeyde yaşandığı bir kombinasyonunu kurduktan sonra ki sadece Trabzon'a da değil. Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Giresun, bölgesel destinasyon haline de gelerek, dünyanın dört bir köşesinde misafirlerini ağırlayarak, yeni bir bölgesinde özel bir başarı, özel bir destan yazacağına ben inanıyorum. Yeter ki biz üzerimize düşen bu sorumluluklarını yerine getirelim."

Alpaslan, turizmin dünya büyüdükçe, geliştikçe, rekabet koşullarının da olağanüstü arttığını belirterek, "Her ülke turizmden daha fazla pay almak için çalışmakta. Acımasız bir rekabet var. Ama bizim de biraz önce ifade ettiğimiz gibi olağanüstü güzelliklerimiz, zenginliklerimiz var. Hemen her çeşit turizm ürünlerimiz var. Trabzon'umuzda da zaten saymakla bitmeyecek ürünlerimiz var. Bunun yanında turizm ürünlerini de çeşitlendirerek 12 ay boyunca turizmi geliştirmek, dünyanın tüm ülkelerine de hitap edecek çalışmaları yaptıktan sonra bunu da doğru hizmetle, gastronomimizle birleştirdikten sonra biz bu rekabette çok daha avantajlı iyi bir konumda olmamızın önünde hiçbir engel yok." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise Trabzon'un gelişerek büyüdüğünü aktararak, idareciler olarak tek hedeflerinin şehrin gelişmesi, büyümesi, ekonomik girdilerin artması, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve hayatının kolaylaşması olduğunu belirtti.

Bütün sektörlerde master planın çok önemli olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Şehrimizin en önemli sektörü turizm sektörü ama ülkemizin de en önemli sektörleri başında turizm sektörü geliyor. Geçen yıl Türkiye genelinde tam 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolarlık ekonomik girdi ile hakikaten Türkiye'nin ekonomisine çok büyük bir katkı sağladı turizm sektörü. Yine şehrimizde de 1,5 milyon ziyaretçi ve bunun yüzde 60'a yakını yabancı ziyaretçiyle hakikaten ekonomik girdi olarak da en önemli sektör olarak da karşımıza çıkıyor. Tabi bakanlığımızın 2028 hedefleri doğrultusunda 100 milyon ziyaretçi ve 90 milyar dolarlık ekonomik girdi de çok önemli bir hedeftir. İnşallah bizim amacımız da bu hedefe Trabzon'un vereceği en önemli katkı bu rakamların arttırılması olacaktır." diye konuştu.

Vali Tahir Şahin de Trabzon'un çok kıymetli bir hizmete kavuştuğunu söyledi.

Ülkenin her alanda olduğu gibi turizm alanında da geliştiğini ifade eden Şahin, "Bizler Trabzon ailesi ve Trabzon ekibi olarak turizmden ülke olarak aldığımız payın daha da gelişebilmesi için bir rehberliğe ihtiyacımız vardı. Bu rehberlik mekanizmasını master planı oluşturduk." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 34 akademisyenin 9 ay boyunca kentte yaptığı araştırmalar sonucunda master planının ortaya çıktığını, Anadolu'nun bütün şehirleri gibi Trabzon'unda çok farklı özellikleri, güzellikleri, değerleri olan bir kent olduğunu söyledi.

Genç, 32 başlık altında 1300 sayfalık bir rapor çıktığını dile getirerek, "Bizim ekstra cazibe merkezleri oluşturmak gibi bir derdimiz yok. Trabzon'un bu konuda yeterince destinasyonları var. Hem de bütün inanç merkezlerine hitap eden, bütün güzelliklerimizin yanı sıra herkese... Geçtiğimiz yıl Trabzon'umuza resmi veridir bu, valiliğimizin verisi. 188 ülke vatandaşı gelmiş bu şehre. Bu çok kıymetli bir şey. 188 ülkenin vatandaşı Trabzon Havalimanı'ndan giriş yapmış. Ama bir gün kalmış ama 11 gün kalmış. Girmiş, bizim şehrimize girmiş. Böyle güzel bir şehirde bu işi çok profesyonel bir manada ele almak çok kıymetli." dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İrfan Yazıcıoğlu, Trabzon Turizm Master Planı kapsamında 15 üniversiteden 34 akademisyen, 156 sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşunun davet edilerek, yürütülen çalışmalar ve hazırlanan proje için bir araya geldiğini belirtti.

Yazıcıoğlu, çalışmanın süreci hakkında bilgi vererek, Trabzon'un turizm potansiyelinin 24 ana başlık altında değerlendirildiğini, kentin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin kapsamlı şekilde analiz edildiğini ifade etiklerini, zayıf yönler arasında altyapı ve planlama sorunları, toplumsal ve mekansal değişimler ile kontrolsüz gelişim ve yapılaşmanın yer aldığını ifade etti.

Trabzon'un doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruyarak turizmi yılın 12 ayına yayılan yüksek katma değer üreten, yerel halkın refahını arttıran ve uluslararası ölçekte rekabet edecek sürdürülebilir bir destinasyon haline getirmek olduğunu belirten Yazıcıoğlu, Trabzon'da turizmi 12 aya yayarak turizmin devamlılığının sağlanması gerektiğini söyledi.