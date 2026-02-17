Haberler

Trabzon Gençlik Korosu konser verdi

Güncelleme:
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, 50 kişilik koro Karadeniz türkülerini seslendirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, konserin Anadolu'nun kültürel mirasını tanıttığını vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Trabzon Gençlik Korosu'nun Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını türkülerin evrensel diliyle sahneye taşıdığını belirtti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
