Trabzon'da 4. Açık Hava Tiyatro Günleri Başladı

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Açık Hava Tiyatro Günleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun 'Radyo-yu Humayun' oyunuyla başladı. Tiyatro Günleri, 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 4. Açık Hava Tiyatro Günleri başladı.

Akçaabat Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günleri, Akçaabat festival alanında Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu "Radyo-yu Humayun" tiyatro oyunuyla başladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ta kültür ve sanat faaliyetlerine durmadan devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaz mevsiminin günlerini de gecelerini de daha renkli, daha eğlenceli hale getirecek etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Altı akşam boyunca altı farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak. 4. Açık Hava Tiyatro Günleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ekibinin sahnelediği Radyo-yu Humayun adlı tiyatro oyunu ile başladı. Profesyonel bir ekiple sahnede muhteşem performans sergileyen ve bizlere eğlence dolu anlar yaşatan tiyatro oyuncularına, yönetmene, emeği geçenlere ve bizleri yalnız bırakmayan tüm tiyatroseverlerimize teşekkür ediyorum."

Tiyatro Günleri'nin 7 Temmuz'a kadar devam edeceğini aktaran Ekim, "Her akşam farklı oyunlar oynanacak ve farklı tiyatro ekipleri sahne alacak. Biz, yaz mevsimine dolu dolu etkinliklerle hazırlandık. Büyük küçük tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.