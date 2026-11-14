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Tokat bileziği 22 ayar altından 300 yıldır aynı modelle üretiliyor

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Tokat bileziği 22 ayar altından 300 yıldır aynı modelle üretiliyor Haber Videosunu İzle
Tokat bileziği 22 ayar altından 300 yıldır aynı modelle üretiliyor
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Yaklaşık 300 yıllık Tokat bileziği, 22 ayar altından burma tekniğiyle tamamen el işçiliğiyle üretiliyor. 35 yıldır bu işi yapan usta Nurettin Kipman, altın fiyatları yükselmesine rağmen talebin fazla olduğunu ve bileziğin yapımının gramına göre üç gün sürdüğünü söyledi.

Tokat'ın simgeleri arasında yer alan Tokat bileziği, kuyumcu ustalarının ellerinde ilmek ilmek örülerek şekilleniyor. Burma tekniğiyle ince altın tellerin örülüp burulmasıyla hazırlanan bilezik, tamamen el işçiliğiyle üretiliyor.

Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan Tokat bileziği, günümüzde ağırlıklı olarak özel sipariş üzerine hazırlanıyor. 22 ayar altından üretilen bileziğin ağırlığı 35 gramdan 150 grama kadar çıkabiliyor.

35 yıldır kuyumculukla uğraşan Tokat bileziği ustası Nurettin Kipman; "Benden sonrakilere kalsın diye 35 yıldır bu geleneğin devam ettirilmesi için çalışıyoruz. Altın fiyatlarının yükselmesine rağmen Tokat bileziğine talep fazla. 300 yıldır değişmeyen aynı model üzerinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tokat bileziğinin yapımı, gramına göre üç gün sürüyor. Çıraklar yetiştirdik. Aralarında kadınlar da var. Önce altını eritiyoruz, ardından tel çekiyoruz. Telleri elle örüyoruz. Kaşları da elde yapıyoruz. Daha sonra parçaları birleştirip son olarak bileziği parlatıyoruz. Yurt dışında yaşayanlar izne geldiklerinde özellikle talep ediyorlar. Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayıp gelemeyenler ise sipariş veriyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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