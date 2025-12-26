Haberler

Tire'de kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Güncelleme:
İzmir'in Tire ilçesinde Aile Destek Merkezi ve Sosyal Dayanışma Merkezi kurslarına katılan kadınların ürettiği el emeği ürünler, Kent Müzesi önünde sergilendi. Kurslar, kadınların mesleki becerilerini geliştirmeye ve ekonomik kazanç sağlamaya yöneliktir.

İzmir'in Tire ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kurslarına katılan kadınların el emeği ürünleri, Tire Belediyesi Kent Müzesi önünde kurulan alanda sergilendi.

Tire Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, Tire Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda eğitim alan kadınlar, kişisel gelişimlerini desteklerken mesleki beceri kazanarak ek gelir elde etme imkanı buldu.

Kurslarda üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelir kursiyerlere verildi.

Tire Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursların sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara yönelik olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın mesleki bilinçlenmesi ve ekonomik kazanç sağlaması için bu kursları sürdürüyoruz." dedi.

SODAM Koordinatörü Duygu Akyol ise üç yıldır kadınların kişisel gelişimlerini ve üretime katılımlarını desteklediklerini söyledi.

Kurslarda atık kumaş, kağıt ve ambalaj malzemelerinden oyuncak, süs eşyası ve dekoratif ürünler üretildi. Kursiyerler, hem üretmenin hem de emeklerini kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Kültür Sanat
