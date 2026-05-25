TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan'dan Kurban Bayramı mesajı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, sektörün zorlukları kenetlenerek aşacağını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye ulaştığı müstesna günler olduğunu belirten Kaplan, başta halı sektörü temsilcileri ve ihracatçılar olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

"Zorlukları kenetlenerek aşacağız"

Mesajında küresel pazarlardaki gelişmelere ve ekonomik sürece değinen İskender Kaplan, Türkiye'nin ve bölgenin en stratejik lokomotif sektörlerinden biri olan halıcılığın, her türlü zorluğa rağmen azimle üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ettiğini vurguladı. Kaplan, "Bayramlar, bizlere bir arada olmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin gücünü hatırlatır. Sektör olarak, dünya pazarlarındaki gücümüzü ve liderliğimizi korumak adına büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Karşılaştığımız her zorluğu, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde, birbirimize kenetlenerek aşacağımıza olan inancım tamdır. Ülkemizin ihracat menzilini büyütmek, ekonomimize değer katmak için gece gündüz demeden emek veren tüm üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Huzur, bereket ve sağlık diliyorum"

Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi iklimin, hem sektörel hem de toplumsal bağları daha da güçlendirmesini temenni eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, "Bu anlamlı günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Başta sektörümüzün her kademesinde alın teri döken kıymetli mesai arkadaşlarımın, ihracat ailemizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
