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60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali başladı: En güzel kirazlara 60 bin lira ödül

60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali başladı: En güzel kirazlara 60 bin lira ödül
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, Naip Mahallesi'nde halk oyunları ve 'En Güzel Kiraz Yarışması' ile başladı. Yarışmada Mustafa Kurtkan birinci olurken, üreticilere toplam 60 bin lira ödül verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, kirazın ilk yetiştiği yer olarak bilinen Naip Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle başlarken, "En Güzel Kiraz Yarışması" büyük ilgi gördü.

Halk oyunları ekiplerinin sergilediği gösterilerle başlayan programda, bölgenin önemli tarımsal değerlerinden olan kiraz ön plana çıkarıldı. Festival alanında üreticiler tarafından yetiştirilen farklı kiraz çeşitleri sergilenirken, vatandaşlar stantları gezerek ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Festival kapsamında geleneksel olarak düzenlenen "En Güzel Kiraz Yarışması" da büyük ilgi gördü. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda üretici Mustafa Kurtkan birinci olurken, Ruşen Örnek ikinci, Erdinç İçer ise üçüncü sırada yer aldı. Birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 15 bin lira ödül verildi.

Dereceye giren üreticilere ödülleri düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan yetkililer, Tekirdağ kirazının bölge ekonomisi ve tarımsal üretim açısından önemli bir değer olduğunu belirterek, üreticilerin emeklerinin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Festivalin ilk gününde vatandaşlar halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşarken, Naip Mahallesi'nde başlayan kutlamaların festival süresince Süleymanpaşa'nın farklı noktalarında devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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