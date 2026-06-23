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Tekirdağlı halk oyunları ekibi Türkiye şampiyonu oldu

Tekirdağlı halk oyunları ekibi Türkiye şampiyonu oldu
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Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Finalleri'nde 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, 'Büyük Erkekler Düzenlemesiz' dalında birinci olarak üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ekibi makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Finalleri'nde birincilik elde eden 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ'a bir kez daha Türkiye şampiyonluğu gururu yaşattı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Finalleri'ne katılan Tekirdağ temsilcisi 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, "Büyük Erkekler Düzenlemesiz" dalında Türkiye birincisi oldu. Kulüp, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında üst üste Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk başarısının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erdem Zeray, 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Eğitmeni Fırat Nalcıoğlu ve kulüp üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette halk dansları ekibiyle bir süre sohbet eden Vali Soytürk, elde edilen başarının Tekirdağ adına gurur verici olduğunu belirterek, "Kültürümüzü yaşatan ve Tekirdağ'ın adını tüm Türkiye'ye duyuran halk dansları ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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