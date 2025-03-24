Tarihi alan motorcuların buluşma noktası oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle 'Şehitlere Saygı Sürüşü' gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından motor kulüpleri şehitleri anmak için Şehitler Abidesi'nde buluştu. Eceabat iskelesinden hareket eden motorcular, bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip, Şehitler Abidesi'nde turu noktaladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua okundu.