İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

SOLOTÜRK 23 Nisan'da Çanakkale'de Nefesleri Kesti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK gösterisi büyük ilgi gördü. Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, F-16 pilotunun alçak uçuşu heyecan dolu anlar yaşattı.

SOLOTÜRK 23 Nisan'da Çanakkale'de nefesleri kesti

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Hamidiye Tabyasında SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikler kapsamında Hamidiye Tabyasında çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası önünde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Gösteri uçuşu, ilgi ve heyecanla izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride, F-16 pilotunun alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken, nefesleri kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.