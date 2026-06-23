Söğüt Eğitim-Spor Festivali "Söğüt-Esfest 2" başladı

Söğüt Kaymakamlığı ve Söğüt Belediyesi ile kurumlar iş birliğinde "Söğüt Eğitim- Spor Festivali" (Söğüt-Esfest 2), Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı.

Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan bilim fuarında Kaymakam Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Seda Kunt, stantları gezdi.

Öğrencilerden yaptıkları projelerden bilgi alan Kaymakam Yayabaşı ve beraberindekiler, Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda uzay çadırını ziyaret ederek, çocuklarla birlikte sanal gözlükle tarihi ve turistlik gezinti yaptı.

Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda organize edilen etkinlikte de, görevlilerce alana kurulan stantlarda, İlk ve ortaokuldan yaklaşık 1600 öğrenci, "halat çekme", "mas güreşi", "mangala", "oniki taş", "kale", "bilek güreşi" ve "çemberbaz" gibi geleneksel oyunları oynadı.

Kaymakam Yayabaşı, AA muhabirine, 'Söğüt Eğitim-Spor Festivali'nin 2'incisini düzenlediklerini ifade etti.

Festivale yoğun ilgi olduğunu dile getiren Yayabaşı, "Çocuklarımız geleneksel oyunları öğreniyor. Öte yandan çocuklarımızı ilgi duydukları bilim ve sanat gibi alanlara yönlendiriyoruz. Burada önemli olan çocukların aileleriyle birlikte güzel anlar yaşatmak, onları eğlendirmek, bilime ve sanata yönlendirmek. Bizde elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Festivalimizi gelecek yıllarda da geliştirerek devam ettireceğiz." dedi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da, Söğüt'ün tarihi misyonuna uygun olarak, Orta Asya'dan beri gelen geleneksel çocuk oyunlarını çocuklara ve ailelerine sunduklarını söyledi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Durgut, "Kurumlar arası iş birliğinde hem yıl sonunda öğrencilerimize ve velilerimize veda olsun hem de geleneksel Tük oyunlarını tanıttığımız bir festivalimiz. Kurumlar bir araya geldiğinde güzel etkinlikler çıkıyor. Çocukluğumuzu tekrar yaşadığımız gibi çocuklarımıza da geleneksel Türk çocuk oyunlarını tanıtma imkanı sağlıyoruz. Hem çocuklarımızın geçmişte dedelerinin, babalarının oynadığı oyunları öğretmek hem de kültürümüze hizmet edip yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.