Haberler

Söğüt Eğitim-Spor Festivali "Söğüt-Esfest 2" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söğüt Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Söğüt Eğitim-Spor Festivali (Söğüt-Esfest 2), öğrencilerin bilim fuarı ve geleneksel oyunlarla katıldığı etkinliklerle başladı.

Söğüt Kaymakamlığı ve Söğüt Belediyesi ile kurumlar iş birliğinde "Söğüt Eğitim- Spor Festivali" (Söğüt-Esfest 2), Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı.

Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan bilim fuarında Kaymakam Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Seda Kunt, stantları gezdi.

Öğrencilerden yaptıkları projelerden bilgi alan Kaymakam Yayabaşı ve beraberindekiler, Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda uzay çadırını ziyaret ederek, çocuklarla birlikte sanal gözlükle tarihi ve turistlik gezinti yaptı.

Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda organize edilen etkinlikte de, görevlilerce alana kurulan stantlarda, İlk ve ortaokuldan yaklaşık 1600 öğrenci, "halat çekme", "mas güreşi", "mangala", "oniki taş", "kale", "bilek güreşi" ve "çemberbaz" gibi geleneksel oyunları oynadı.

Kaymakam Yayabaşı, AA muhabirine, 'Söğüt Eğitim-Spor Festivali'nin 2'incisini düzenlediklerini ifade etti.

Festivale yoğun ilgi olduğunu dile getiren Yayabaşı, "Çocuklarımız geleneksel oyunları öğreniyor. Öte yandan çocuklarımızı ilgi duydukları bilim ve sanat gibi alanlara yönlendiriyoruz. Burada önemli olan çocukların aileleriyle birlikte güzel anlar yaşatmak, onları eğlendirmek, bilime ve sanata yönlendirmek. Bizde elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Festivalimizi gelecek yıllarda da geliştirerek devam ettireceğiz." dedi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da, Söğüt'ün tarihi misyonuna uygun olarak, Orta Asya'dan beri gelen geleneksel çocuk oyunlarını çocuklara ve ailelerine sunduklarını söyledi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Durgut, "Kurumlar arası iş birliğinde hem yıl sonunda öğrencilerimize ve velilerimize veda olsun hem de geleneksel Tük oyunlarını tanıttığımız bir festivalimiz. Kurumlar bir araya geldiğinde güzel etkinlikler çıkıyor. Çocukluğumuzu tekrar yaşadığımız gibi çocuklarımıza da geleneksel Türk çocuk oyunlarını tanıtma imkanı sağlıyoruz. Hem çocuklarımızın geçmişte dedelerinin, babalarının oynadığı oyunları öğretmek hem de kültürümüze hizmet edip yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri

Merak edilen soru yanıt buldu! En yakınından açıklama var
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den sürpriz destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak

Eski HDP'linin paylaştığı dilekçe, DEM Partilileri zora sokacak
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de deprem! 2 isim daha görevden alındı
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı