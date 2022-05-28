Sivas'ta Türk halk müziği korosu konser verdi - Haberler

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Sivas'ta Türk halk müziği korosu konser verdi

AA - Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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Sivas'ta Türk halk müziği korosu konser verdi

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu tarafından "Türkülerle Yaşamak" konseri düzenlendi.

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu tarafından "Türkülerle Yaşamak" konseri düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda koro şefi yardımcısı Fikret Ayyıldız yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro şeklinde Sivas, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kerkük yöresinin türkülerini seslendirdi.

Müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği türkülere alkışla eşlik etti.

AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat

Türk Halk Müziği gençlik Turizm Sivas Kültür Sanat Haberler

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