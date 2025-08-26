Sivas'ta Kuaför Atölyesi Hizmete Açıldı

Sivas'ta Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde SESOB desteğiyle açılan kuaför atölyesi, modern imkanlarla öğrencilere nitelikli eğitim sunacak.

Sivas'ta Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan kuaför atölyesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Tuzlugöl Mahallesi'nde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde SESOB'un destekleriyle kuaför atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı İlhami Doğan, mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ise mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Erdoğan, kuaförlük alanında eğitim gören öğrencilerin modern imkanlarla donatılmış atölyede daha nitelikli eğitim alma fırsatı bulacaklarını belirtti.

SESOB Başkanı Hakan Demirgil de meslek liselerine talebin her geçen gün arttığını vurguladı.

Mesleki eğitime verilen önem neticesinde iş yerlerinde çırak ve kalfa sayısının arttığını ifade eden Demirgil, şunları kaydetti:

"SESOB olarak elimizi taşın altına koyduk ve kuaför atölyemizin ihtiyaçlarını temin ederek hizmete açmış bulunuyoruz. Burada eğitim gören kuaförlerimiz, atölyede uygulamalı olarak eğitim alacaklar. Usta adaylarımızın, mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeleri, başarılı olabilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından kuaför atölyesinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
500
