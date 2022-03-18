Sipariş veren 5 yıl beklemek zorunda kalıyordu! Sivas halısının üretimi pandemi nedeniyle durdu - Haberler

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Sipariş veren 5 yıl beklemek zorunda kalıyordu! Sivas halısının üretimi pandemi nedeniyle durdu

İhlas Haber Ajansı - Demet Karakuş - Kültür Sanat
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Cezaevindeki kadınlar tarafından üretilen ve 6 metrekaresi 5 ile 10 bin TL arasında satılan Sivas halısını pandemi vurdu. Sipariş verenlerin teslim almak için 5 yıl beklemek zorunda kaldığı halının üretimi, son bir yıldır tamamen durmuş durumda.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta cezaevinde kadın mahkumlar tarafından üretilen, özellikleri ile ünü dünyaya yayılan Sivas halısı dokumacılığı pandemi engeline takıldı.

Sipariş veren 5 yıl beklemek zorunda kalıyordu! Sivas halısının üretimi pandemi nedeniyle durdu

Metre karesinde 360 bin ilmek bulunan Sivas halısı, dokumasında kullanılan iplik ve keskin renkleri ile dikkat çekerken tek bir halının dokunması tam 1 yıl sürüyor. 6 metrekare büyüklükteki bir halının satış bedeli ise işçiliğine göre 5 ila 10 bin TL arasında.

Sipariş veren 5 yıl beklemek zorunda kalıyordu! Sivas halısının üretimi pandemi nedeniyle durdu

Sivas halısına sahip olmak isteyen bir kişi sipariş verdikten sonra tam 5 yıl beklemek zorunda kalırken pandemi, bu halıya sahip olmak isteyenlerin işini biraz daha zorlaştırdı. Pandemi tedbirleri nedeniyle cezaevinde son bir yıldır halı üretimi durdu. Üretim durunca siparişlerin teslim süreleri de sarktı.

Sipariş veren 5 yıl beklemek zorunda kalıyordu! Sivas halısının üretimi pandemi nedeniyle durdu

Öte yandan Sivas Halk Eğitimi Merkezi önümüzdeki aylarda açacağı Sivas Halısı Dokumacılığı kursları ile Sivas Halısı üretimini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Kültür Sanat

Pandemi, Sivas, Kültür Sanat, Ekonomi, Haberler

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