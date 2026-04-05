Isparta'da üç kuşaktır atık ahşap sanata dönüşüyor

Isparta'da yaşayan Sezer ailesi, üç nesil olarak atık ahşap parçaları ve eski eşyaları yeniden değerlendirerek hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Atölyenin kurucusu 72 yaşındaki Mehmet Fatih Sezer, unutulmaya yüz tutmuş ahşap işlemeciliği sanatını gelecek nesillere aktarmak için 60 yıldır emek harcıyor. Geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla gönül verdiği işi uzun yıllardır devam ettiren Sezer, bu mesleği çocukları ve torunlarına da öğretti.

Emekli bankacı olan Vedat Can Sezer, babasının yaklaşık 60 yıl önce kurduğu ahşap atölyesinde işin başına geçerek atık malzemeleri işleyip geri kazandırıyor.

Evli ve iki çocuk babası olan 44 yaşındaki Sezer, babasından usta çırak ilişkisi ile öğrendiği ahşap işleme sanatını kızlarına da öğretti.

Vedat Can Sezer, AA muhabirine, emekli olmasının ardından çıraklık yaptığı atölyeye geri geldiğini söyledi.

Babası Mehmet Fatih Sezer'in kurmuş olduğu bu atölyede geri dönüştürülebilir objelere hayat vermeye çalıştıklarını belirten Sezer, "Atölyemizdeki ürünler ceviz kabuğundan, ağaç dallarına, tencere ve tava gibi kullanmadığımız, çöpe atılan veya doğada atıl halde bulunan ürünler. Bu ürünleri değerlendirerek hem bütçemize katkı sağlıyoruz hem de çevresel geri dönüşüme destek olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Geleneksel ahşap işlemeciliğini geliştirerek genç kuşaklara aktarmak istediğini anlatan Sezer, "Çalışmalarımızı workshop diye nitelendirilen gruplar halinde, atölye etkinlikleriyle farklılık katarak geliştiriyoruz. Burada özellikle gençleri dijital bağımlılıktan uzak tutmak için güzel etkinlikler yapıyoruz. Bu sayede hem sosyalleşmiş hem de geri dönüşüme katkı sağlamış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

12 yaşında bu işe başladığını anlatan baba Mehmet Fatih Sezer ise ahşabın kendisi için bir tutku, yaşam sevgisi olduğunu belirterek, "Doğadaki gördüğüm nesneleri toplar atölyeme getiririm. Ziyan olmasın, çöpe gideceğine geri dönüştürelim." dedi.

Atölyenin 3. kuşak temsilcilerinden olan Ceren Sezer de bu mesleği okuldan arta kalan zamanlarında dedesi ve babasından öğrendiğini, kendisinin de bu sanatı sonraki nesillere aktaracağını dile getirdi.

Z kuşağı temsilcilerinin atık ve çevre bilincine duyarlı olduğunu ifade eden Ceren Sezer, "Çoğu atık zannettiğimiz şeyleri sanata dönüştürebiliriz. Geri dönüşüm ve sıfır atık ile ilgili destekleyici şeyler yapıyoruz. Bu bağlamda atölyemizin çevreye duyarlılık konusunda katkı sağladığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.