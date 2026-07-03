Antalya'da 'Seyahatsever' heyecanı başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin yaz dönemini daha aktif, verimli ve keşif dolu geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen "Seyahatsever Projesi", 2026 yılında da Antalya'da gençleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerini keşfetmek isteyen 18-30 yaş arası gençlere ücretsiz konaklama imkanı sunan proje kapsamında, Antalya'daki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları yaz boyunca gençlerin hizmetinde olacak. Bu yıl Antalya'da Seyahatsever Projesi kapsamında Ahmet Hamdi Akseki Yurdu Rasim Aktaş Bloğu ile Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu A Blok gençlerin kullanımına açılacak. Ahmet Hamdi Akseki Yurdu Rasim Aktaş Bloğu, dönemlik 252 kişilik kapasitesiyle 9 dönem boyunca gençlere ev sahipliği yapacak. Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu A Blok ise 515 kişilik kapasitesiyle proje süresince hizmet verecek. Binlerce gencin Antalya'da misafir edilmesinin planlandığı proje sayesinde gençler, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfederken aynı zamanda güvenli ve konforlu konaklama imkanından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

6 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak proje kapsamında gençler, ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yaptırarak konaklama hizmetinden yararlanabilecek. Seyahatsever Projesi'nin bu yıl da Antalya'da yoğun ilgi görmesi beklenirken, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı