Servet Yardımcı, 2025 Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne Layık Görüldü

AKDENİZ ve Avrupa coğrafyasında iz bırakan projelere imza atmış; kültür, sanat, sinema ve spor dünyasından seçkin isimler, İtalya Kültür Bakanlığı ev sahipliğinde Roma'da düzenlenecek 2025 Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri töreninde bir araya gelecek.

Bu yıl, Roma'da 3'üncüsü düzenlenecek tören 20 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek. Uzun yıllar UEFA'nın "2 numarası" olarak görev yapan uluslararası spor camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Servet Yardımcı, 2025 yılı "Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görüldü.

Coppola: Servet Yardımcı, barış ve sporun kesişim noktasında örnek bir lider

İtalya Spor Yazarları Derneği Başkanı ve Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri Jüri Komisyonu Başkanı Gianfranco Coppola, Servet Yardımcı'nın, sporun evrensel gücünü insani değerlerle buluşturan çok yönlü katkıları ve uluslararası saygınlığı, bu önemli ödülün kendisine verilmesinde belirleyici olduğunu belirtti.

Coppola, Servet Yardımcı'nın sporu kültürlerarası bir köprü haline getiren yaklaşımının, bu ödüle layık görülmesinde belirleyici olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ödül, bireysel başarının ötesinde, spora yüklenen evrensel ve insani değerlere olan bağlılığın da bir simgesidir."

Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri töreninde spor camiasından daha önceki yıllarda ödüle layık görülen bazı isimler şunlar:

Gabriele Gravina – İtalya Futbol Federasyonu Başkanı, UEFA Asbaşkanı

Dino Zoff – Efsanevi İtalyan kaleci, İtalya futbolunun sembol isimlerinden

Gianfranco Zola – Efsane İtalyan futbolcu, eski Chelsea yıldızı

Giuseppe Marotta – Inter Kulübü Başkanı

Javier Zanetti – Arjantinli efsane futbolcu, Inter Kulübü Başkan Yardımcısı

Hakan Çalhanoğlu – Türkiye A Milli Futbol Takımı Kaptanı, Inter oyuncusu

Ciro Immobile – İtalya Milli Futbol Takımı oyuncusu, Lazio'nun golcüsü

Ergin Ataman – A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü

Mehmet Akif Üstündağ – Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı

Daniele Santarelli – A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü

Manuel Bortuzzo – Paris Olimpiyat Şampiyonu, İtalyan yüzücü; sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan isim